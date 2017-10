Ebara Corp (6361.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 165,583.00 169,800.00 161,200.00 -- Quarter Ending Dec-17 1 160,600.00 160,600.00 160,600.00 -- Year Ending Mar-17 9 475,522.00 482,000.00 469,000.00 -- Year Ending Dec-17 8 355,075.00 369,600.00 327,000.00 -- Year Ending Dec-18 9 503,122.00 538,000.00 475,000.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 178.30 178.30 178.30 -- Quarter Ending Dec-17 1 105.40 105.40 105.40 -- Year Ending Mar-17 10 198.67 228.50 182.20 -- Year Ending Dec-17 9 89.67 124.10 65.54 -- Year Ending Dec-18 10 239.71 269.80 206.80 -- LT Growth Rate (%) 1 80.93 80.93 80.93 8.41