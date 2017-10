Daikin Industries Ltd (6367.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 509,969.00 569,428.00 444,246.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 624,200.00 624,200.00 624,200.00 575,700.00 Year Ending Mar-17 22 2,036,930.00 2,120,000.00 2,000,000.00 -- Year Ending Mar-18 16 2,216,470.00 2,262,000.00 2,162,000.00 2,151,720.00 Year Ending Mar-19 17 2,358,980.00 2,500,000.00 2,264,000.00 2,249,460.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 116.23 124.06 108.39 -- Quarter Ending Jun-18 1 155.62 155.62 155.62 -- Year Ending Mar-17 22 530.16 574.00 483.75 -- Year Ending Mar-18 16 584.06 622.40 552.35 539.69 Year Ending Mar-19 18 649.86 727.50 567.37 601.01 LT Growth Rate (%) 3 14.10 20.00 10.53 13.25