NTN Corp (6472.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 177,790.00 182,000.00 171,662.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 180,800.00 180,800.00 180,800.00 172,500.00 Year Ending Mar-17 8 676,150.00 683,000.00 670,000.00 -- Year Ending Mar-18 8 718,225.00 726,000.00 710,000.00 684,800.00 Year Ending Mar-19 8 736,475.00 750,000.00 722,000.00 708,512.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 -0.12 -0.12 -0.12 -- Quarter Ending Jun-18 1 11.53 11.53 11.53 -- Year Ending Mar-17 7 17.62 22.57 11.28 -- Year Ending Mar-18 8 29.70 39.96 20.70 38.11 Year Ending Mar-19 8 43.34 52.00 35.02 44.39 LT Growth Rate (%) 1 104.88 104.88 104.88 4.18