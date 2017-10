Yokogawa Electric Corp (6841.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 114,714.00 118,899.00 110,899.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 92,000.00 92,000.00 92,000.00 94,500.00 Year Ending Mar-17 9 391,465.00 396,000.00 388,000.00 -- Year Ending Mar-18 9 399,055.00 403,000.00 394,500.00 399,261.00 Year Ending Mar-19 9 411,015.00 418,000.00 403,200.00 411,229.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 25.69 28.37 23.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 33.68 33.68 33.68 -- Year Ending Mar-17 9 88.15 98.10 78.20 -- Year Ending Mar-18 9 102.15 109.30 96.60 90.08 Year Ending Mar-19 9 108.71 114.14 101.00 99.07 LT Growth Rate (%) 1 10.00 10.00 10.00 2.14