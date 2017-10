Advantest Corp (6857.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 8 50,448.60 54,000.00 42,900.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 46,800.00 46,800.00 46,800.00 -- Year Ending Mar-17 14 158,313.00 162,000.00 154,800.00 -- Year Ending Mar-18 16 177,679.00 190,000.00 169,100.00 161,781.00 Year Ending Mar-19 16 190,080.00 214,000.00 157,300.00 164,928.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 5 30.08 37.99 18.65 -- Quarter Ending Mar-18 5 38.64 50.50 31.41 -- Year Ending Mar-17 14 73.73 80.20 64.14 -- Year Ending Mar-18 16 90.35 126.70 75.61 57.61 Year Ending Mar-19 16 112.21 183.20 57.51 62.84 LT Growth Rate (%) 2 5.67 15.75 -4.40 10.53