Fanuc Corp (6954.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 9 141,352.00 161,673.00 125,000.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 161,400.00 161,400.00 161,400.00 129,700.00 Year Ending Mar-17 25 525,994.00 552,000.00 504,000.00 -- Year Ending Mar-18 21 644,490.00 710,000.00 565,000.00 560,306.00 Year Ending Mar-19 21 671,168.00 740,000.00 565,000.00 597,964.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 137.81 162.29 116.67 -- Quarter Ending Mar-18 2 217.76 226.64 208.88 -- Year Ending Mar-17 25 604.52 644.80 547.00 -- Year Ending Mar-18 22 782.40 897.60 676.60 652.57 Year Ending Mar-19 22 839.13 984.96 662.88 734.11 LT Growth Rate (%) 3 11.25 13.65 6.60 -16.31