Yamaha Corp (7951.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 99,916.20 105,300.00 97,390.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 103,751.00 105,753.00 101,700.00 -- Year Ending Mar-17 8 406,808.00 414,000.00 399,263.00 -- Year Ending Mar-18 7 433,490.00 440,432.00 428,000.00 436,375.00 Year Ending Mar-19 8 448,745.00 460,762.00 436,800.00 434,000.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 35.45 35.45 35.45 -- Quarter Ending Mar-18 1 67.05 67.05 67.05 -- Year Ending Mar-17 8 225.09 233.14 221.00 -- Year Ending Mar-18 7 217.96 235.27 198.40 176.65 Year Ending Mar-19 8 224.21 248.85 213.40 191.70 LT Growth Rate (%) 1 -0.80 -0.80 -0.80 3.89