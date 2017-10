Shizuoka Bank Ltd (8355.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jun-18 1 42,118.00 42,118.00 42,118.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 35,747.00 37,552.00 33,942.00 -- Year Ending Mar-17 2 198,900.00 216,000.00 181,800.00 -- Year Ending Mar-18 3 254,900.00 340,600.00 206,100.00 218,600.00 Year Ending Mar-19 3 257,767.00 344,400.00 206,900.00 191,180.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 14.00 15.59 12.16 -- Quarter Ending Jun-18 1 22.16 22.16 22.16 17.74 Year Ending Mar-17 9 52.14 63.75 47.10 -- Year Ending Mar-18 12 75.78 79.71 63.68 74.76 Year Ending Mar-19 12 78.33 86.00 70.36 74.66 LT Growth Rate (%) 1 21.42 21.42 21.42 -2.72