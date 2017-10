Sony Financial Holdings Inc (8729.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 354,050.00 374,656.00 333,445.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 352,746.00 358,316.00 347,175.00 343,100.00 Year Ending Mar-17 7 1,369,810.00 1,440,000.00 1,296,900.00 -- Year Ending Mar-18 6 1,378,030.00 1,440,000.00 1,304,000.00 1,434,940.00 Year Ending Mar-19 6 1,418,280.00 1,490,000.00 1,369,000.00 1,477,440.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 26.32 30.86 21.79 -- Quarter Ending Jun-18 2 28.04 28.75 27.33 -- Year Ending Mar-17 12 106.70 120.45 95.69 -- Year Ending Mar-18 12 103.11 124.10 97.13 120.82 Year Ending Mar-19 12 109.05 125.30 100.20 125.38 LT Growth Rate (%) 2 7.18 9.67 4.70 6.26