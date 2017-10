West Japan Railway Co (9021.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 380,064.00 386,000.00 374,751.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 399,184.00 399,268.00 399,100.00 -- Year Ending Mar-17 11 1,448,620.00 1,473,060.00 1,440,770.00 -- Year Ending Mar-18 10 1,494,830.00 1,502,600.00 1,469,800.00 1,463,600.00 Year Ending Mar-19 9 1,507,090.00 1,517,600.00 1,485,000.00 1,475,870.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 29.42 60.96 -2.12 -- Quarter Ending Mar-18 1 55.04 55.04 55.04 -- Year Ending Mar-17 12 523.68 563.00 431.30 -- Year Ending Mar-18 10 577.39 596.60 505.40 561.29 Year Ending Mar-19 9 616.24 649.09 566.58 579.70