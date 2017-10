Mitsui OSK Lines Ltd (9104.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 363,031.00 397,594.00 334,500.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 405,210.00 416,520.00 393,900.00 -- Year Ending Mar-17 12 1,470,020.00 1,501,000.00 1,415,900.00 -- Year Ending Mar-18 11 1,625,740.00 1,741,800.00 1,550,000.00 1,497,450.00 Year Ending Mar-19 10 1,121,370.00 1,739,000.00 899,000.00 1,551,970.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 -142.52 -142.52 -142.52 -- Quarter Ending Mar-18 1 31.49 31.49 31.49 -- Year Ending Mar-17 14 58.19 164.00 3.00 -- Year Ending Mar-18 12 116.39 157.18 70.00 114.98 Year Ending Mar-19 12 252.31 388.81 99.49 177.70 LT Growth Rate (%) 1 64.60 64.60 64.60 -12.70