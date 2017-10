Nippon Telegraph and Telephone Corp (9432.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 3,051,540.00 3,139,500.00 2,970,000.00 -- Quarter Ending Mar-18 4 3,142,080.00 3,181,080.00 3,080,000.00 -- Year Ending Mar-17 13 11,449,300.00 11,721,000.00 11,198,400.00 -- Year Ending Mar-18 14 11,753,600.00 11,922,000.00 11,403,600.00 11,656,600.00 Year Ending Mar-19 14 11,914,000.00 12,157,100.00 11,612,900.00 11,802,000.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 54.60 57.70 51.50 -- Quarter Ending Mar-18 2 64.25 67.60 60.90 -- Year Ending Mar-17 14 384.76 403.30 371.12 -- Year Ending Mar-18 15 430.19 464.40 405.19 413.87 Year Ending Mar-19 15 456.21 522.10 410.16 446.55 LT Growth Rate (%) 2 4.60 6.30 2.90 2.02