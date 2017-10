KDDI Corp (9433.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 1,228,380.00 1,237,780.00 1,219,370.00 -- Quarter Ending Mar-18 5 1,273,810.00 1,317,000.00 1,226,000.00 -- Year Ending Mar-17 14 4,735,470.00 4,864,600.00 4,578,000.00 -- Year Ending Mar-18 16 4,976,550.00 5,098,000.00 4,922,200.00 4,847,460.00 Year Ending Mar-19 16 5,103,520.00 5,359,700.00 4,965,650.00 4,944,610.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 32.80 35.00 30.60 -- Quarter Ending Mar-18 2 40.47 41.15 39.80 -- Year Ending Mar-17 15 222.46 229.55 212.81 -- Year Ending Mar-18 17 235.27 241.00 227.43 239.67 Year Ending Mar-19 17 251.30 263.00 240.00 255.54 LT Growth Rate (%) 2 6.50 6.90 6.10 8.66