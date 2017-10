Chubu Electric Power Co Inc (9502.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 675,954.00 683,106.00 668,801.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 804,530.00 804,530.00 804,530.00 -- Year Ending Mar-17 9 2,556,460.00 2,719,500.00 2,260,300.00 -- Year Ending Mar-18 6 2,765,680.00 2,822,000.00 2,692,900.00 2,580,230.00 Year Ending Mar-19 7 2,775,130.00 2,840,000.00 2,669,900.00 2,617,310.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 -30.94 -30.94 -30.94 -- Quarter Ending Mar-18 1 19.30 19.30 19.30 -- Year Ending Mar-17 9 155.86 168.43 147.71 -- Year Ending Mar-18 7 103.59 122.80 90.50 96.85 Year Ending Mar-19 8 114.81 150.70 95.10 109.44