Osaka Gas Co Ltd (9532.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 361,892.00 371,689.00 352,094.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 451,742.00 451,742.00 451,742.00 -- Year Ending Mar-17 9 1,181,580.00 1,322,000.00 1,144,430.00 -- Year Ending Mar-18 7 1,274,170.00 1,346,000.00 1,190,000.00 1,195,370.00 Year Ending Mar-19 7 1,296,720.00 1,359,000.00 1,226,000.00 1,190,930.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 60.20 60.20 60.20 -- Year Ending Mar-17 10 151.03 163.50 121.53 -- Year Ending Mar-18 8 118.50 133.50 105.25 117.95 Year Ending Mar-19 8 122.81 141.50 106.00 127.76