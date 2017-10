NTT Data Corp (9613.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 7 504,865.00 547,106.00 489,106.00 -- Quarter Ending Mar-18 6 579,970.00 635,324.00 563,534.00 -- Year Ending Mar-17 13 1,704,360.00 1,740,000.00 1,670,000.00 -- Year Ending Mar-18 12 2,071,290.00 2,142,200.00 1,975,000.00 1,725,860.00 Year Ending Mar-19 12 2,093,500.00 2,231,200.00 2,010,000.00 1,777,440.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 5.69 6.38 5.30 -- Quarter Ending Mar-18 2 15.36 15.70 15.03 -- Year Ending Mar-17 14 39.48 49.74 35.66 -- Year Ending Mar-18 13 44.45 49.42 41.70 48.07 Year Ending Mar-19 13 55.80 69.90 47.70 52.33 LT Growth Rate (%) 1 8.80 8.80 8.80 7.30