Acerinox SA (ACX.MC)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 1,134.04 1,258.15 1,080.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,217.62 1,217.62 1,217.62 -- Year Ending Dec-17 16 4,777.49 5,207.03 4,515.00 4,500.74 Year Ending Dec-18 17 4,951.99 5,402.00 4,282.00 4,716.67 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.07 0.12 0.03 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.25 0.25 0.25 -- Year Ending Dec-17 18 0.77 0.92 0.61 0.57 Year Ending Dec-18 19 0.85 1.09 0.62 0.69 LT Growth Rate (%) 3 32.46 45.51 23.20 50.62