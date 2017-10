ADVA Optical Networking SE (ADAG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 144.50 157.00 132.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 130.00 130.00 130.00 -- Year Ending Dec-17 5 530.67 538.35 515.00 650.00 Year Ending Dec-18 5 579.62 619.10 561.00 710.65 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.09 0.20 -0.03 -- Quarter Ending Mar-18 1 -0.01 -0.01 -0.01 -- Year Ending Dec-17 5 0.23 0.40 0.10 0.74 Year Ending Dec-18 5 0.40 0.53 0.15 0.98 LT Growth Rate (%) 1 16.30 16.30 16.30 14.60