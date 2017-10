Acadian Timber Corp (ADN.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 23.23 24.46 22.00 27.91 Quarter Ending Mar-18 1 24.70 24.70 24.70 28.60 Year Ending Dec-17 5 81.75 89.00 78.00 89.00 Year Ending Dec-18 5 87.65 108.00 79.70 89.81 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.27 0.33 0.21 0.28 Quarter Ending Mar-18 2 0.28 0.31 0.26 0.32 Year Ending Dec-17 5 1.05 1.28 0.77 1.07 Year Ending Dec-18 5 1.01 1.55 0.80 1.05 LT Growth Rate (%) 1 4.72 4.72 4.72 -0.63