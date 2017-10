Adidas AG (ADSGn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 10 5,202.72 5,407.60 5,017.94 5,171.62 Quarter Ending Mar-18 6 5,988.83 6,268.00 5,641.00 5,725.55 Year Ending Dec-17 35 21,679.60 22,032.00 20,955.20 20,832.30 Year Ending Dec-18 35 23,850.20 25,263.00 22,683.90 22,742.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 0.22 0.36 0.05 0.19 Quarter Ending Mar-18 7 2.49 2.60 2.44 2.23 Year Ending Dec-17 37 6.62 7.05 5.61 5.57 Year Ending Dec-18 35 8.00 8.58 7.28 6.68 LT Growth Rate (%) 10 21.82 25.90 18.99 23.04