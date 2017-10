Alexander Forbes Group Holdings Ltd (AFHJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 2 5,154.19 5,458.39 4,850.00 -- Year Ending Mar-18 1 3,512.94 3,512.94 3,512.94 6,000.44 Year Ending Mar-19 1 3,619.13 3,619.13 3,619.13 6,170.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 3 58.40 63.00 53.00 -- Year Ending Mar-18 3 54.40 68.00 45.00 70.90 Year Ending Mar-19 3 58.27 73.00 47.00 82.00 LT Growth Rate (%) 1 7.70 7.70 7.70 9.71