Ashtead Group PLC (AHT.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Apr-17 3 853.80 893.40 778.00 -- Quarter Ending Jan-18 2 881.00 885.00 877.00 -- Year Ending Apr-17 16 3,172.62 3,275.16 3,104.00 -- Year Ending Apr-18 15 3,578.01 3,736.14 3,486.48 3,225.59 Year Ending Apr-19 16 3,861.04 4,043.10 3,647.93 3,360.01 Earnings (per share) Quarter Ending Apr-17 3 24.92 25.80 24.27 -- Quarter Ending Jan-18 2 27.82 30.65 25.00 28.26 Year Ending Apr-17 17 104.60 108.02 102.20 -- Year Ending Apr-18 16 118.90 125.80 114.96 110.08 Year Ending Apr-19 17 132.01 148.35 122.25 114.29 LT Growth Rate (%) 4 13.05 16.80 7.80 15.20