AltaGas Ltd (ALA.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 719.59 779.09 611.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 865.96 881.00 850.92 -- Year Ending Dec-17 7 2,629.60 2,882.16 2,173.00 2,545.50 Year Ending Dec-18 8 3,520.51 4,784.00 2,548.00 2,553.64 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.34 0.38 0.30 0.30 Quarter Ending Mar-18 4 0.34 0.42 0.27 0.51 Year Ending Dec-17 8 0.94 1.22 0.64 1.07 Year Ending Dec-18 9 0.98 1.28 0.74 1.17 LT Growth Rate (%) 1 15.80 15.80 15.80 4.40