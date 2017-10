SLM Solutions Group AG (AM3D.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 59.80 59.80 59.80 46.40 Quarter Ending Mar-18 1 21.80 21.80 21.80 -- Year Ending Dec-17 6 103.18 127.20 84.47 131.51 Year Ending Dec-18 7 144.51 202.00 110.14 187.24 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.67 0.67 0.67 0.73 Quarter Ending Mar-18 1 0.00 0.00 0.00 -- Year Ending Dec-17 4 0.22 0.49 -0.07 0.78 Year Ending Dec-18 7 0.68 1.22 0.20 1.18