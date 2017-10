America Movil SAB de CV (AMXL.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 269,374.00 281,717.00 262,167.00 234,014.00 Quarter Ending Mar-18 3 259,854.00 272,134.00 252,991.00 223,951.00 Year Ending Dec-17 15 1,027,680.00 1,073,900.00 969,844.00 926,159.00 Year Ending Dec-18 14 1,048,160.00 1,126,040.00 991,841.00 942,524.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.20 0.27 0.14 0.23 Quarter Ending Mar-18 3 0.24 0.29 0.19 0.23 Year Ending Dec-17 6 1.07 1.23 0.91 0.95 Year Ending Dec-18 11 0.98 1.22 0.77 1.02 LT Growth Rate (%) 2 61.65 62.00 61.30 12.80