APL Apollo Tubes Ltd (APLA.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 11,891.00 11,891.00 11,891.00 -- Year Ending Mar-17 4 43,855.50 44,079.00 43,605.00 -- Year Ending Mar-18 5 53,741.20 57,469.00 51,059.00 52,622.70 Year Ending Mar-19 6 65,488.50 73,992.00 56,164.90 -- Earnings (per share) Year Ending Mar-17 3 59.60 60.90 58.90 -- Year Ending Mar-18 4 75.40 85.60 68.19 79.78 Year Ending Mar-19 6 105.65 137.50 74.08 --