Aspen Pharmacare Holdings Ltd (APNJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 10 41,552.20 42,759.40 40,408.60 -- Year Ending Jun-18 10 45,875.10 47,835.00 44,240.40 50,077.10 Year Ending Jun-19 8 49,186.60 52,546.00 46,637.00 53,258.20 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 11 1,448.61 1,520.00 1,330.50 -- Year Ending Jun-18 11 1,754.45 1,943.10 1,487.20 1,963.70 Year Ending Jun-19 9 1,968.46 2,136.70 1,705.70 2,123.39 LT Growth Rate (%) 2 20.50 27.60 13.40 24.74