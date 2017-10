Algonquin Power & Utilities Corp (AQN.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 545.03 610.10 474.00 296.10 Year Ending Dec-17 8 2,105.55 2,763.70 1,850.00 1,853.00 Year Ending Dec-18 8 2,261.60 3,096.50 1,808.00 2,210.07 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 0.17 0.21 0.13 0.20 Quarter Ending Mar-18 2 0.23 0.25 0.22 -- Year Ending Dec-17 9 0.67 0.72 0.61 0.59 Year Ending Dec-18 10 0.74 0.82 0.62 0.67