ARC Resources Ltd (ARX.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 364.59 381.80 347.38 384.04 Quarter Ending Mar-18 2 373.66 392.50 354.83 408.62 Year Ending Dec-17 4 1,291.02 1,366.00 1,194.94 1,455.57 Year Ending Dec-18 7 1,628.61 2,425.00 1,397.68 1,730.68 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.17 0.21 0.10 0.05 Quarter Ending Mar-18 5 0.17 0.22 0.10 0.01 Year Ending Dec-17 11 0.98 1.14 0.72 0.24 Year Ending Dec-18 9 0.65 1.11 0.39 0.25 LT Growth Rate (%) 1 6.00 6.00 6.00 15.00