Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASURB.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 2,642.32 2,877.38 2,448.15 2,375.14 Quarter Ending Mar-18 3 2,981.94 3,362.33 2,649.06 2,505.68 Year Ending Dec-17 12 10,535.10 11,992.00 8,870.00 8,954.54 Year Ending Dec-18 12 12,253.50 13,424.00 10,152.60 9,317.69 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 3.53 4.01 3.22 3.14 Quarter Ending Mar-18 3 4.85 5.29 4.39 4.08 Year Ending Dec-17 11 14.50 15.99 12.50 13.27 Year Ending Dec-18 9 16.60 18.02 14.61 14.89 LT Growth Rate (%) 2 15.23 15.97 14.50 14.67