Aritzia Inc (ATZ.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Feb-17 7 198.02 204.02 192.19 -- Quarter Ending May-18 6 168.52 175.30 162.92 -- Year Ending Feb-17 9 670.55 681.80 662.97 -- Year Ending Feb-18 9 756.15 772.60 742.90 -- Year Ending Feb-19 9 875.95 908.70 830.35 -- Earnings (per share) Quarter Ending Feb-17 9 0.15 0.16 0.12 -- Quarter Ending May-18 7 0.11 0.13 0.09 -- Year Ending Feb-17 8 0.55 0.56 0.53 -- Year Ending Feb-18 9 0.63 0.68 0.53 -- Year Ending Feb-19 9 0.76 0.82 0.63 -- LT Growth Rate (%) 1 14.90 14.90 14.90 --