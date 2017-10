BASF SE (BASFn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 14,823.50 15,259.00 14,281.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 16,437.00 16,437.00 16,437.00 -- Year Ending Dec-17 27 63,171.10 64,165.00 61,654.00 59,387.80 Year Ending Dec-18 28 64,912.40 67,001.00 61,572.00 61,805.20 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.93 1.21 0.72 0.91 Quarter Ending Mar-18 1 1.64 1.64 1.64 -- Year Ending Dec-17 26 5.78 6.36 5.03 5.04 Year Ending Dec-18 28 5.95 7.63 5.30 5.57 LT Growth Rate (%) 6 11.28 15.90 8.94 3.62