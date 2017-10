BlackBerry Ltd (BB.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Feb-17 11 289.33 315.00 271.63 -- Quarter Ending May-18 9 212.77 228.00 187.20 256.10 Year Ending Feb-17 14 1,360.32 1,392.00 1,308.00 -- Year Ending Feb-18 13 928.23 951.10 877.70 1,089.19 Year Ending Feb-19 14 909.45 1,026.81 826.40 972.89 Earnings (per share) Quarter Ending Feb-17 13 0.00 0.03 -0.02 -- Quarter Ending May-18 12 0.01 0.08 -0.02 0.03 Year Ending Feb-17 15 0.02 0.04 0.00 -- Year Ending Feb-18 16 0.06 0.17 -0.09 0.01 Year Ending Feb-19 16 0.08 0.36 -0.04 0.10