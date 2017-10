Bird Construction Inc (BDT.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 402.75 409.20 396.30 430.50 Quarter Ending Mar-18 1 317.50 317.50 317.50 -- Year Ending Dec-17 4 1,456.50 1,511.00 1,430.88 1,541.74 Year Ending Dec-18 5 1,535.22 1,573.97 1,471.00 1,565.32 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.16 0.18 0.14 0.14 Quarter Ending Mar-18 3 0.09 0.11 0.07 0.11 Year Ending Dec-17 4 0.34 0.37 0.30 0.69 Year Ending Dec-18 5 0.59 0.65 0.55 0.72