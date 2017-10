Minerva SA (BEEF3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 3,315.79 3,513.37 2,904.88 2,821.44 Quarter Ending Mar-18 4 3,039.63 3,614.95 2,572.76 -- Year Ending Dec-17 13 11,016.90 12,562.00 10,005.90 10,462.70 Year Ending Dec-18 13 13,169.50 15,166.00 10,565.90 11,027.90 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.37 0.49 0.28 0.45 Quarter Ending Mar-18 4 0.25 0.37 0.14 -- Year Ending Dec-17 7 0.84 1.16 0.59 1.43 Year Ending Dec-18 8 1.43 1.61 1.25 1.66 LT Growth Rate (%) 2 24.31 28.95 19.66 --