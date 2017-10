Grupo Bimbo SAB de CV (BIMBOA.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 69,014.80 74,041.20 65,901.30 68,593.10 Quarter Ending Mar-18 3 65,790.20 67,278.60 62,914.60 62,035.50 Year Ending Dec-17 16 270,110.00 291,437.00 253,817.00 255,636.00 Year Ending Dec-18 15 281,736.00 309,555.00 261,160.00 275,265.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.52 0.61 0.44 0.71 Quarter Ending Mar-18 5 0.35 0.46 0.25 0.45 Year Ending Dec-17 15 1.62 2.03 1.11 2.12 Year Ending Dec-18 15 2.06 2.41 1.26 2.43 LT Growth Rate (%) 3 26.93 29.38 22.70 33.50