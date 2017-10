Birchcliff Energy Ltd (BIR.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 173.27 183.60 161.47 192.94 Quarter Ending Mar-18 4 185.76 204.60 172.70 202.74 Year Ending Dec-17 6 587.20 638.70 536.29 680.16 Year Ending Dec-18 8 734.49 822.90 647.00 862.24 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.14 0.15 0.10 0.10 Quarter Ending Mar-18 5 0.14 0.20 0.11 0.14 Year Ending Dec-17 6 0.38 0.41 0.30 0.34 Year Ending Dec-18 8 0.52 0.87 0.29 0.61