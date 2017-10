Bank of Nova Scotia (BNS.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Oct-17 9 7,077.94 7,166.00 6,973.00 6,894.68 Quarter Ending Jan-18 4 7,134.96 7,220.00 7,063.00 7,117.88 Year Ending Oct-17 13 27,662.40 27,976.00 27,249.00 27,503.10 Year Ending Oct-18 14 29,202.80 30,052.00 28,154.00 28,936.80 Earnings (per share) Quarter Ending Oct-17 15 1.66 1.70 1.62 1.62 Quarter Ending Jan-18 10 1.71 1.78 1.65 1.65 Year Ending Oct-17 13 6.54 6.59 6.48 6.29 Year Ending Oct-18 15 6.99 7.20 6.70 6.73 LT Growth Rate (%) 3 8.71 11.60 6.74 6.63