Baytex Energy Corp (BTE.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 221.88 259.17 184.59 243.28 Quarter Ending Mar-18 1 238.57 238.57 238.57 248.59 Year Ending Dec-17 4 954.57 1,034.00 796.27 907.66 Year Ending Dec-18 5 890.26 981.00 769.60 1,007.62 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 -0.08 0.17 -0.23 0.01 Quarter Ending Mar-18 3 0.10 0.17 -0.01 -0.05 Year Ending Dec-17 8 -0.20 0.50 -0.50 -0.33 Year Ending Dec-18 9 -0.35 0.78 -0.91 0.03