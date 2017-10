Card Factory PLC (CARDC.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jan-17 1 114.20 114.20 114.20 -- Year Ending Jan-17 5 399.24 403.13 397.89 -- Year Ending Jan-18 6 425.12 427.30 422.60 428.18 Year Ending Jan-19 6 451.23 457.40 444.03 454.43 Earnings (per share) Year Ending Jan-17 5 19.24 19.50 19.10 -- Year Ending Jan-18 6 19.54 20.29 19.27 19.62 Year Ending Jan-19 6 20.41 21.11 19.70 20.90