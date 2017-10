Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR_u.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 3 636.83 640.50 631.28 616.33 Year Ending Dec-18 4 659.72 677.90 641.10 644.55 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 0.46 0.47 0.45 0.46 Quarter Ending Mar-18 8 0.44 0.46 0.43 0.45 Year Ending Dec-17 12 1.83 1.85 1.81 1.81 Year Ending Dec-18 12 1.91 1.94 1.85 1.89