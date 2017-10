Cascades Inc (CAS.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 1,141.50 1,173.00 1,110.00 -- Year Ending Dec-17 5 4,449.74 4,551.00 4,352.52 4,017.13 Year Ending Dec-18 5 4,752.50 5,025.00 4,551.48 4,168.95 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.21 0.29 0.11 0.33 Quarter Ending Mar-18 2 0.22 0.29 0.16 0.26 Year Ending Dec-17 6 0.93 1.03 0.73 1.45 Year Ending Dec-18 6 1.53 1.84 1.33 1.49