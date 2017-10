CCR SA (CCRO3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 2,477.84 2,817.47 2,138.21 -- Quarter Ending Mar-18 2 2,312.46 2,474.17 2,150.74 -- Year Ending Dec-17 8 8,668.55 10,564.20 8,163.00 9,607.55 Year Ending Dec-18 8 9,673.19 10,998.90 9,067.14 10,501.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.19 0.20 0.18 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.26 0.26 0.26 -- Year Ending Dec-17 13 0.81 1.04 0.55 0.79 Year Ending Dec-18 13 1.02 1.60 0.83 1.09 LT Growth Rate (%) 1 18.00 18.00 18.00 18.00