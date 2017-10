CropEnergies AG (CE2G.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Feb-17 4 805.79 809.90 801.50 -- Year Ending Feb-18 4 894.48 954.50 853.40 728.18 Year Ending Feb-19 3 936.78 1,011.70 883.80 785.88 Earnings (per share) Year Ending Feb-17 4 0.73 0.82 0.64 -- Year Ending Feb-18 4 0.61 0.72 0.52 0.50 Year Ending Feb-19 3 0.68 0.83 0.54 0.62