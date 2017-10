Chorus Aviation Inc (CHR.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 342.34 359.00 318.53 321.20 Quarter Ending Mar-18 2 345.80 360.60 331.00 -- Year Ending Dec-17 8 1,352.61 1,382.00 1,315.00 1,341.61 Year Ending Dec-18 8 1,417.04 1,466.00 1,366.00 1,364.86 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.24 0.27 0.18 0.23 Quarter Ending Mar-18 4 0.22 0.27 0.17 -- Year Ending Dec-17 7 0.83 0.90 0.77 0.92 Year Ending Dec-18 8 1.03 1.20 0.86 1.03