CI Financial Corp (CIX.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 576.40 576.40 576.40 557.85 Year Ending Dec-17 6 2,088.03 2,127.00 2,035.00 2,033.01 Year Ending Dec-18 6 2,317.08 2,476.00 2,147.00 2,211.87 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.57 0.59 0.55 0.57 Quarter Ending Mar-18 5 0.57 0.58 0.55 -- Year Ending Dec-17 9 2.11 2.16 2.00 2.12 Year Ending Dec-18 9 2.36 2.41 2.31 2.32 LT Growth Rate (%) 1 11.90 11.90 11.90 --