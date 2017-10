Cargojet Inc (CJT.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 101.23 103.00 98.90 91.90 Quarter Ending Mar-18 1 92.70 92.70 92.70 82.20 Year Ending Dec-17 6 365.85 368.00 363.90 339.72 Year Ending Dec-18 6 383.95 392.50 376.60 352.93 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.74 0.82 0.59 0.80 Quarter Ending Mar-18 1 0.33 0.33 0.33 0.39 Year Ending Dec-17 6 1.75 1.86 1.57 2.02 Year Ending Dec-18 6 2.46 2.85 2.19 2.25