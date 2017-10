Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 4,413.99 5,142.00 3,859.00 3,627.82 Quarter Ending Mar-18 5 4,708.53 5,477.00 4,238.00 3,658.73 Year Ending Dec-17 11 15,322.00 16,658.00 12,095.80 14,676.30 Year Ending Dec-18 14 18,308.00 22,084.00 13,830.00 17,550.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 14 0.28 0.47 -0.06 0.44 Quarter Ending Mar-18 8 0.37 0.63 0.20 0.37 Year Ending Dec-17 18 0.94 1.46 0.11 1.19 Year Ending Dec-18 19 1.91 3.03 0.87 2.34 LT Growth Rate (%) 2 49.95 94.90 5.00 98.48