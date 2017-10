Crescent Point Energy Corp (CPG.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 870.35 885.80 854.91 909.08 Quarter Ending Mar-18 2 865.35 910.80 819.90 954.84 Year Ending Dec-17 5 3,208.02 3,474.80 3,020.00 3,359.50 Year Ending Dec-18 6 3,164.11 3,697.00 2,698.82 3,808.29 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 -0.17 0.06 -0.83 0.03 Quarter Ending Mar-18 4 -0.02 0.06 -0.15 0.09 Year Ending Dec-17 11 0.29 0.58 -0.56 -0.09 Year Ending Dec-18 13 -0.04 0.66 -1.09 0.29