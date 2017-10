Capital Power Corp (CPX.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 332.00 332.00 332.00 265.57 Quarter Ending Mar-18 2 359.81 402.18 317.45 280.52 Year Ending Dec-17 4 1,170.06 1,352.00 1,045.90 1,082.97 Year Ending Dec-18 6 1,348.48 1,690.00 1,025.60 1,070.17 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.45 0.56 0.34 0.32 Quarter Ending Mar-18 4 0.37 0.42 0.29 0.24 Year Ending Dec-17 9 1.42 1.59 1.33 1.04 Year Ending Dec-18 10 1.48 1.74 1.24 0.98 LT Growth Rate (%) 2 6.20 8.00 4.40 -0.85